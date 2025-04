La Polizia di Stato festeggia oggi il 173° anniversario della sua fondazione, con cerimonie anche nelle città di Potenza e Salerno con la partecipazione di Autorità civili, militari e religiose di entrambe le province.

Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal motto #essercisempre.

A Salerno le celebrazioni hanno avuto inizio in mattinata nel piazzale antistante alla Questura, davanti alla lapide che ricorda gli Agenti Mario De Marco e Antonio Bandiera, con la deposizione di una corona di alloro da parte del Prefetto Francesco Esposito e del Questore Giancarlo Conticchio e successivamente si sono spostate a Ravello, in Costiera Amalfitana, dove oltre al discorso del Questore si è tenuta la consegna delle onorificenze agli appartenenti alla Polizia di Stato che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

L’evento è stato occasione per fare il punto sull’attività espletata dalla Polizia di Stato in provincia di Salerno (disponibile QUI), a testimonianza dell’impegno degli uomini e delle donne in divisa, in un anno passato al servizio della collettività.

A corredo della cerimonia, nei saloni di Villa Rufolo, è stato possibile visitare la mostra delle Divise Storiche della Polizia di Stato, per gentile concessione del Cavaliere Vito Maglio, Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, Sezione di Campagna.

A Potenza i festeggiamenti hanno avuto inizio con l’omaggio ai Caduti. In mattinata, infatti, il Questore Giuseppe Ferrari ha deposto una corona di alloro in Questura alla presenza del Prefetto Michele Campanaro, dei familiari dei Caduti e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Successivamente, nella splendida cornice del Teatro comunale “Francesco Stabile” si è svolta la cerimonia nel corso della quale sono stati consegnati i riconoscimenti per merito di servizio conferiti dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Polizia di Stato al personale particolarmente distintosi nelle attività di servizio (QUI l’elenco completo) e stilato il risultato delle operazioni svolte (disponibili QUI).

E’ stata poi resa fruibile l’area espositiva realizzata nell’antistante Piazza Mario Pagano con stand e mezzi della Polizia di Stato.

“Quello di oggi non è solo un momento di celebrazione – ha affermato il Questore Ferrari – ma anche di riflessione sul ruolo fondamentale che svolgiamo per garantire sicurezza e legalità. Questi sono infatti diritti primari di ogni persona ed è nostra responsabilità assicurarci che siano tutelati con professionalità e dedizione. La complessa realtà attuale – ha proseguito – rende indispensabile un dialogo serrato e franco e una sinergia operativa continua tra i protagonisti del sistema sicurezza. Il 2024 è stato un anno denso di attività operative, compiute in tutto il territorio provinciale. Il controllo del territorio ha rappresentato la prima e più efficace forma di intervento contro la diffusione del crimine e ha permesso, con le nostre pattuglie, formate da agenti in divisa e in borghese, con i servizi di monitoraggio e la continua attività di intelligence di intercettare i fenomeni di illegalità prima che potessero degenerare. Un territorio presidiato è un territorio più sicuro, in cui tutti i cittadini vivono serenamente e le attività economiche possono svilupparsi. In questa occasione – ha sottolineato – non possiamo e non dobbiamo dimenticare chi ha donato la propria vita per la sicurezza di tutti noi. I nostri caduti sono e resteranno un esempio indelebile di coraggio e altruismo: a loro va il nostro pensiero più commosso, rinnovando la promessa di ricordarli ogni giorno, servendo lo Stato con onore e disciplina. La Polizia di Stato è e sarà sempre al fianco della gente, pronta ad affrontare le sfide del presente e del futuro, con la forza della legalità e il cuore della solidarietà” ha affermato in conclusione del suo discorso il Questore Ferrari.