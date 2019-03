La Provincia di Salerno aderisce all’iniziativa di Legautonomie “100 piazze per l’Europa“, una grande mobilitazione nazionale che giovedì 21 marzo vedrà 100 piazze italiane impegnate a rilanciare gli ideali di pace e cooperazione sui quali si fonda l’Unione Europea.

Come annunciato nella conferenza stampa di Milano lo scorso 6 marzo, Legautonomie ha raccolto l’invito di Romano Prodi a fare del 21 marzo, primo giorno di Primavera e festa di San Benedetto da Norcia, Patrono d’Europa, il giorno del rilancio degli ideali di pace e cooperazione sui quali si fonda l’Unione Europea e ha dato vita a una rete di Comuni e Province per l’Europa con l’obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative per incentivare lo spirito europeista nei territori.

Da questo impegno è nata la mobilitazione “100 piazze per l’Europa”, che vedrà scendere in piazza Sindaci, Presidenti di Provincia e Amministratori locali in almeno cento piazze italiane per lanciare il messaggio che l’Italia ha bisogno dell’Europa, così come l’Europa ha bisogno dell’Italia. Perché senza Europa il nostro Paese non ha futuro.

“L’Europa è parte integrante del nostro percorso culturale e politico – dichiara il Presidente della Provincia, Michele Strianese – e noi siamo parte attiva dell’Europa, dei suoi valori fondanti. Invito quindi tutti i cittadini e le istituzioni del nostro territorio ad aderire all’iniziativa ‘100 piazze per l’Europa’ per cui giovedì 21 marzo invito a esporre la bandiera europea insieme a quella italiana dai balconi e dalle finestre, per colorare così la nostra provincia con i colori dell’Europa e dell’Italia”.

– Chiara Di Miele –