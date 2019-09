“007” a Sapri. Un’ordinanza per disciplinare il traffico nei giorni delle riprese del film

A Sapri è in arrivo una nuova ordinanza legata alle attività di riprese cinematografiche dell’ultimo film della saga di 007.

Dal 22 settembre, dalle ore 18, fino al 25 settembre, alle ore 22,30, è previsto il divieto di sosta con rimozione nell’area della piazza e di via Vittorio Veneto.

Previsto, inoltre, il divieto di fermata e di servizio con passeggeri ai pullman di linea in piazza Martiri Civili. E’stata disposta, infatti, l’area in via Francesco di Paola dalle ore 8 del 23 settembre alle ore 22,30 del 25 settembre.

L’ordinanza pone inoltre il divieto di sosta dalle ore 24 del 23 settembrealle ore 22 del 25 settembre in via Piazza dei Martiri, fatta eccezione per i pullman delle Ferrovie dello Stato e per i mezzi della produzione.

Prevista inoltre la deviazione veicolare da via del Procaccia a via Buonarroti dal 24 al 25 settembre.

– Claudia Monaco –