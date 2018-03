Tragico il bilancio del grave incidente verificatosi ieri sera, verso le 19, sul Raccordo autostradale “Sicignano-Potenza”, all’altezza dello svincolo per la zona industriale di Tito, in direzione Sicignano.

Non ce l’ha fatta il bambino di 2 anni di Muro Lucano rimasto coinvolto, mentre sono rimaste ferite altre 4 persone, tra cui i genitori del piccolo.

Per cause in corso di accertamento una Bmw ed una Seat Leon si sono scontrate al km 40 del Raccordo. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 “Basilicata Soccorso”, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale, gli agenti della Polizia Stradale di Potenza e il personale dell’Anas. In serata è giunto sul luogo del tragico incidente anche il pm Vincenzo Lanni.

Il raccordo è rimasto bloccato per circa tre ore, e il traffico, in direzione Sicignano, è stato deviato dall’uscita di Potenza Ovest per una strada secondaria. Al vaglio degli agenti della Stradale la dinamica dell’incidente. Il traffico sul raccordo autostradale è tornato regolare verso la mezzanotte.

– Claudio Buono –

