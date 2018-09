Si è tenuta questa mattina all’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Pisacane” a Sapri la conferenza stampa del dirigente scolastico Franca Principe per illustrare le criticità in cui versa l’edificio in località Pali, dove si svolgono le lezioni dell’Istituto Professionale di Servizi Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. Mentre per Classico, Scientifico, Musicale e Agrario le lezioni inizieranno regolarmente domani 13 settembre, cosa diversa sarà per l’istituto Alberghiero.

Secondo quanto dichiarato dalla dirigente “la struttura in località Pali è interdetta temporaneamente e provvisoriamente in misura cautelativa e compensativa in esecuzione di una delibera del Consiglio d’istituto”. Questa la motivazione per la quale le classi verranno temporaneamente spostate nell’edificio in località Cantina ma questo comporterà un doppio turno scolastico, in attesa che la Provincia locataria dell’edificio risolva le problematiche.

Per le prime tre classi gli orari saranno dalle 8:30 alle 12:30 mentre per quarta e quinta verrà istituito temporaneamente il turno pomeridiano. I ragazzi andranno a scuola dalle 13:30 alle 17:30. Questo è stato possibile grazie alla piena disponibilità dei docenti che hanno accettato di far partire il doppio turno per evitare che la macchina scolastica subisca una battuta d’arresto e i ragazzi subiscano ritardi nel loro percorso.

“Si tratta di una condizione che ci auspichiamo sia provvisoria– ha dichiarato il dirigente Principe – ho fatto appello al Sindaco di Sapri ma anche ai Sindaci dei comuni limitrofi affinché possano destinarci una struttura dove svolgere l’anno scolastico in serenità in attesa che la questione venga risolta“.

