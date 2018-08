Omicidio a Potenza. 27enne del Gambia ucciso al culmine di una lite

Un 27enne del Gambia è stato ucciso nella notte a Potenza con un taglio alla gola. Il giovane è morto sul colpo.

Stando alla prima ricostruzione, la vittima avrebbe preso parte ad un litigio con altre persone iniziato per futili motivi e un connazionale 22enne gli avrebbe sferrato diversi colpi, di cui uno fatale alla gola. Il tutto è accaduto verso le 2 lungo Viale Dante, a poche centinaia di metri dal centro storico.

Sul posto è intervenuta la Polizia insieme al personale del 118 Basilicata Soccorso. I sanitari hanno potuto constatare solo il decesso del 27enne gambiano morto per la lacerazione della giugulare. Resta da chiarire se con i vetri di una bottiglia o con una coltellata.

Le indagini lampo degli agenti hanno portato al fermo del 22enne, trovato con i vestiti pieni di sangue e in stato confusionale. Il sospettato è stato trasferito in Questura per l’interrogatorio, in attesa delle decisioni del magistrato di turno.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Vincenzo Lanni.

– Claudio Buono –