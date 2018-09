Calcio, l’A.S.D. Certosa di Padula cessa l’attività sportiva: “Rimarrà un’aggregazione senza precedenti”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Certosa di Padula, dopo diversi mesi di attenta riflessione, ha comunicato la cessazione dell’attività agonistica.

Fondata nel settembre del 2011 in seguito ad un forte sentimento di rivalsa sportiva rispetto alle passate esperienze crollate sotto il peso della burocrazia e delle lacune organizzative, l’A.S.D. Certosa di Padula si è imposta prima a livello associativo e poi a livello sportivo, conseguendo la vittoria di un campionato di Seconda Categoria, conquistando tre salvezze consecutive in Prima Categoria e numerose affermazioni nelle fasi finali della Coppa Campania di riferimento.

“Resterà uno spirito aggregativo ed inclusivo senza precedenti – spiega la società in una nota – un entusiasmo a lunghi tratti galoppante che ha fatto invidia anche a realtà molto più grandi e forse più meritevoli della nostra. Resterà un bagaglio culturale non indifferente, un’esperienza formativa più unica che rara, una scuola di vita che troppo spesso ci ha contrapposto ad una mentalità becera ed arrivista. Resterà la passione ardente che ci ha spinto oltre ogni difficoltà”.

“Difficoltà delineate da un’assenza quasi totale delle istituzioni preposte – continua la nota – sia a livello sportivo/amministrativo che politico, incapaci a più riprese di apprezzare questo progetto come punto di riferimento per la partecipazione ed educazione sociale ma anche come forte esempio di sostenibilità economica. Difficoltà delineate da una sensibilità inesistente nei confronti del movimento aggregativo più importante di questo paese”.

L’A.S.D. Certosa ringrazia inoltre quanti in questi anni hanno supportato la squadra in particolar modo “tutti quelli che ci sono stati vicini durante questa bellissima esperienza a partire dai nostri tesserati e dai nostri staff tecnici a vario titolo, da chi era presente il primo giorno di quel lontano settembre fino all’ultima gara dello scorso maggio, da chi ha sposato il nostro progetto e le nostre idee dal primo istante fino a chi, invece, nei periodi più bui, ha preferito sempre fare un passo indietro”.

“Ringraziamo i nostri sponsor – conclude – da sempre puntuali, attenti e vicini al nostro progetto nonostante le difficoltà economiche di questo periodo storico. Ringraziamo inoltre la Protezione Civile Vallo di Diano per la costante presenza durante le nostre partite casalinghe perché, grazie a questi giovani volontari, il nostro era uno dei pochi terreni di gioco cardioprotetti della Regione Campania”.

– Claudia Monaco –