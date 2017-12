Il dottor Biagio Ferrara, Commissario Capo al Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di Sala Consilina, dal prossimo 8 gennaio sarà il nuovo Vice Questore a Napoli del Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata.

A breve si saprà anche il nome di chi sostituirà il Commissario Capo Ferrara alla guida del C.O.A. di Sala Consilina. “Dopo tre anni di attività su questo territorio – dichiara il dottor Biagio Ferrara – posso dire che si è lavorato con passione e impegno e non è giunta nessuna lamentela dai fruitori dei nostri servizi, sia in termini di sicurezza stradale che di partecipazione sul territorio nell’ambito di progetti importanti improntati proprio alla sicurezza stradale. Il mio è solo un cambio di posizione che non muta il legame e l’affetto con questo territorio e, siccome il nuovo incarico avrà un rilievo interregionale, il Vallo di Diano tornerà ad essermi assegnato per alcune competenze che sono in fase di determinazione“.

Il Commissario Capo Ferrara fu trasferito al Centro Operativo Autostradale della Polizia di Stato di Sala Consilina nel 2015, sostituendo il Vice Questore Aggiunto Vincenzo Lombardo. Ferrara, originario di Nola, prima di operare a Sala Consilina era stato Dirigente della Sezione di Polizia Stradale di Sondrio e vanta un’esperienza pluriennale in vari ruoli ed ambiti della Polizia di Stato, vestendo sempre la divisa con onore, grosso spirito di sacrificio e la giusta dose di umiltà.

