Auto sbanda e va a sbattere contro il guardrail in A2 a Campagna. Tre persone ferite

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Campagna al km 38 in direzione Sud.

Per cause in corso di accertamento il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

In auto viaggiavano tre persone originarie di Roccagloriosa che sono rimaste ferite a seguito dell’impatto. Tra loro un’anziana in condizioni più serie. Tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Eboli agli ordini dell’Ispettore Capo Antonio Quaranta per effettuare i rilievi del caso.

– Chiara Di Miele –