YOUSHO, un’opportunità per gli imprenditori locali di espandere il proprio business

Gli effetti dell’isolamento di massa, imposto dall’emergenza virus, hanno avuto una ricaduta a livello economico locale a seguito della chiusura prolungata delle attività imprenditoriali. In questo contesto anche il Vallo di Diano, in cui vi sono numerose aziende, si trova a fare i conti con le difficoltà finanziarie ed economiche.

Ed è proprio durante questo isolamento forzato che un’altra tipologia di imprenditorialità ha offerto soluzioni per far fronte alla situazione di chiusura: il commercio elettronico. Non c’è dubbio che gli e-commerce abbiano avuto un andamento in costante ascesa che non si è più arrestato, fino ad avere, al contrario dei negozi tradizionali, dei picchi di crescita fino al 79%, secondo Netcomm.

Anche i piccoli negozi che si possono trovare sotto casa hanno differenziato il loro commercio e deciso di raggiungere a casa milioni di potenziali clienti tramite il commercio elettronico.

Nel Vallo di Diano sono tante le aziende nel settore del commercio di prodotti locali e artigianali che hanno deciso di espandersi grazie ad internet. Tantissime altre, però, non hanno ancora affrontato la sfida tecnologica in quanto, per aprire un e-commerce, vi è la necessità di avere delle risorse da destinare al mantenimento dell’intera struttura e investimenti iniziali per costruirlo.

In aiuto di questi imprenditori la soluzione non arriva dalla famosissima Silicon Valley (la Valle del Silicio) bensì dall’italianissimo Vallo di Diano e si chiama YOUSHO, un’app che proprio in periodo di emergenza sanitaria ha aiutato le sue aziende partner a espandere il proprio commercio e a far conoscere i propri prodotti in tutta Italia, aumentandone il fatturato.

Una realtà tutta locale e tecnologica che mira a far conoscere le eccellenze territoriali in tutta Italia e, presto, anche all’estero.

Le aziende che decidono di affidarsi a YOUSHO per le proprie vendite non devono necessariamente già avere un proprio sito Internet, perché YOUSHO fornisce tutti gli strumenti necessari anche ai microimprenditori che non hanno la disponibilità economica, le risorse tecniche e le conoscenze, dunque la possibilità, di attrezzarsi per vendere la propria merce o i propri servizi online.

La mission aziendale è quella di creare un’economia globale sostenibile a livello locale, rendendo protagonisti gli utenti e le piccole e medie imprese del territorio intorno a loro, facendole conoscere a un vastissimo pubblico di potenziali clienti e dare così la possibilità anche agli imprenditori locali di far fronte alle esigenze degli utenti che sempre di più acquistano online.

Per maggiori informazioni sull’operatività di questo innovativo e ambizioso progetto è possibile consultare la brochure e contattare lo staff che fornirà tutte le informazioni sulle modalità di adesione.

– Maria De Paola –