Yousho. La soluzione per il tuo shopping online a portata di click

L’app Yousho, fondata dall’imprenditore Teggianese Pio Cancro, continua a riscuotere consensi in tutto il territorio nazionale.

Yousho si pone come la migliore soluzione per la scelta dei prodotti da acquistare online tramite i negozi appartenenti a tutti i settori merceologici, dai generi alimentari all’abbigliamento, con la possibilità di scegliere i beni e servizi da acquistare in base al prezzo, alla valutazione degli utenti o alla rilevanza.

Si tratta di una piattaforma disponibile per iOS, Android e Desktop. Il suo cuore pulsante risiede nel comparatore di prezzi che analizza i dati sulle migliori piattaforme di e-commerce, ma permette anche di ricevere coupon Amazon, grazie ai crediti guadagnati usando l’applicazione.

Uno degli aspetti più innovativi di Yousho è quello di essere la prima piattaforma al mondo ad aver ideato il Fidelity Program Senza Confini. In pratica, gli utenti possono accumulare punti fedeltà acquistando indistintamente su ognuna delle oltre 80 piattaforme presenti su Yousho come Amazon, eBay ecc.

I punti fedeltà raccolti dagli utenti daranno loro la possibilità di ottenere dei buoni regalo per lo shopping online al raggiungimento della soglia prevista.

La mission di Yousho è quella di ”intercettare” una parte dei guadagni destinati ai grandi player dello shopping online e distribuirli a coloro che, secondo Yousho, sono i veri protagonisti del mondo online: gli utenti, che tramite i loro consigli di acquisto possono guadagnare e diventare dei professionisti di Yousho, chiamati Yousher Pro.

Yousho consente anche di comparare i prezzi dei prodotti presenti sui negozi della piattaforma e scegliere quello più adatto alle esigenze dei suoi Yousher (gli utenti di Yousho).

Questo aspetto risulta particolarmente interessante considerato il dato sempre crescente degli acquisti effettuati online, destinato a salire vertiginosamente nel prossimo futuro e Yousho, insieme al suo staff, è pronta a recepire e addirittura anticiparne le tendenze nazionali ed internazionali.

Per poter usufruire dei molteplici servizi offerti, è possibile scaricare gratuitamente l’app Yousho o registrarsi gratis al sito www.yousho.net inserendo il Codice Amico che può essere facilmente trovato sul web digitando uno degli hashtag #yousho #yousherpro #yousher #sbloccalapp.

– Maria De Paola –