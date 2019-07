Yousho, la nuova app ideata da Pio Cancro di Teggiano, sulle pagine del quotidiano “Il Sole 24 Ore”

Nuovi prestigiosi traguardi per la Pio Prox, società fondata da Pio Cancro di Teggiano, affermato imprenditore che da anni investe nel campo della tecnologia e dei business innovativi.

Da poco lanciata sul mercato Yousho, la nuova app ha già ottenuto riconoscimenti importanti come quello de “Il Sole 24 Ore“, quotidiano di riferimento nazionale per Economia e Finanza.

Yousho costituisce un innovativo strumento che mette alla portata di tutti il guadagno on-line, prima di tutto attraverso l’immediata comparazione dei prezzi delle più importanti piattaforme di vendita online come Amazon, eBay, AliExpress. Inoltre, l’app permette di accumulare crediti derivanti dalle ricerche dei prodotti e di convertirli in buoni Amazon, costituendo quindi un’ulteriore fonte di risparmio e, al contempo, di guadagno.

“Per me è stata un’enorme sorpresa e soprattutto una grande soddisfazione essere stato contattato da ‘Il Sole 24 Ore’ per parlare del nostro progetto – ha dichiarato ad Ondanews Pio Cancro – In Italia ci sono numerose realtà che meritano di essere annoverate e raccontate dal prestigioso quotidiano, essere stati scelti tra le tante è davvero gratificante. E poi, dopo tanti anni di ricerca e sviluppo, in un progetto in cui crediamo fortemente, non può non arrivare il momento di raccogliere finalmente i frutti, risultato della fiducia e soddisfazione di coloro i quali hanno deciso di usare la nostra piattaforma per scoprire quanto abbiamo reso incredibilmente semplice guadagnare on-line”.

Per poter utilizzare Yousho, è possibile scaricare l’app gratuitamente dal Play Store o dall’Apple Store oppure utilizzarla su pc accedendo dal sito.

– Maria De Paola –