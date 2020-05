Youricon. Un potentino tra i finalisti del contest della Juventus per reinterpretare il logo della squadra

È lucano uno dei cinque finalisti di #Youricon, contest lanciato dalla Juventus per chiedere ai tifosi di reinterpretare il logo della Vecchia Signora, il cui vincitore verrà decretato sull’app socios.com.

“Carlo Marroccoli, artista potentino meglio conosciuto come Mr Marr, ci ricorda l’importanza del talento e della dedizione che, in un momento straordinario come quello che stiamo vivendo, rappresentano un volano per la ripartenza”. E’ quanto afferma il consigliere regionale della Lega, Dina Sileo, che annuncia il buon risultato ottenuto finora dal talento lucano.

“Vorrei giungessero a Carlo i miei più calorosi complimenti che, sono sicura, sono i complimenti di tutti i lucani orgogliosi nel veder riconosciuto, tra migliaia di partecipanti nel mondo, il talento di un conterraneo – continua la Sileo – . Chi come come me rappresenta le Istituzioni, e ne sente forte la responsabilità, lavora incessantemente per costruire un futuro nel quale i nostri giovani non siano più costretti a lasciare la propria terra per vedersi riconosciuto il talento”.

“Come ci ricorda il grande Seneca ‘La fortuna non esiste. Esiste il momento in cui il talento incontra l’occasione’ e la politica – conclude Sileo – non può più sottrarsi al compito di creare le migliori occasioni per i numerosi talenti che animano i cuori dei lucani. Ad maiora, Carlo”.

– Chiara Di Miele –