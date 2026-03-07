Maria Marotta, arbitro della Sezione AIA di Sapri, tra le designate nella partita Inghilterra-Islanda della FIFA Women’s World Cup 2027.

Marotta, di San Giovanni a Piro, sarà oggi IV ufficiale di gara a Nottingham, in Inghilterra, per la seconda giornata delle gare valevoli per le qualificazioni dei Mondiali del prossimo anno in Brasile.

La direzione è tutta italiana: arbitra la 33enne Silvia Gasperotti della Sezione di Rovereto mentre le assistenti sono Stefania Signorelli e Alessia Cerrato e, appunto, la Marotta.

Grande soddisfazione per la sezione AIA di Sapri che vede ancora una volta un prestigioso riconoscimento per i suoi associati.