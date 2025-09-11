Vuoi diventare un Operatore Amministrativo Contabile? Iscriviti al corso degli Istituti Athena a Teggiano
Agli Istituti Athena a Teggiano è in partenza nuova edizione del corso gratuito per Operatore Amministrativo Contabile finanziato dal Programma GOL della Regione Campania.
Il corso rappresenta un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro pubblico, con competenze spendibili in scuole, enti locali, segreterie e uffici amministrativi.
Seguendo questo percorso di studi avrai una formazione totalmente gratuita, la certificazione riconosciuta con 1,5 punti ATA, competenze in contabilità, gestione documentale e segreteria. Ciò ti garantirà sbocchi occupazionali reali.
Gli ultimi posti stanno per esaurirsi. Per formalizzare la tua iscrizione contatta il numero +39 327 91 49 046.
