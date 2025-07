La Regione Campania ha rinnovato la possibilità di accedere anche per l’annualità 2025/2026 al Voucher Sportivo Minori ed è possibile usufruire del servizio presso la MetaCentro a San Rufo.

L’obiettivo della Regione Campania è facilitare l’accesso gratuito dei minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni alle attività sportive, contrastando gli effetti negativi della crisi economica e promuovendo l’inclusione sociale e il diritto allo sport per tutti.

Le famiglie residenti in Campania possono richiedere un contributo economico per coprire i costi di iscrizione. Il contributo massimo erogabile è di 400 euro per ciascun minore.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni può contattare MetaCentro al numero di telefono 0975/395074 o inviare una mail all’indirizzo metacentrossd@gmail.com