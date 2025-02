Il cantante, autore e musicista Davide Napoleone sarà il protagonista di “Voglia e’ turnà” il 15 e il 16 febbraio ad Atena Lucana, evento organizzato nell’ambito del progetto “Valle delle Radici: le Terre dei Migranti”.

Davide Napoleone, originario di Capaccio Paestum, è un autore, cantautore e produttore di origini campane trapiantato a Torino. Già autore per Sony music publishing di numerosi brani per artisti affermati nel panorama musicale italiano, nel 2020 decide di dare vita ad un suo progetto artistico con un sound fresco e internazionale cercando di rievocare storie, luoghi e personaggi del passato mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana. Napoleone con la pubblicazione dei singoli “Lacrime a Mare” e “Anna è tornata” conquista subito la playlist di Radio Deejay e si inserisce nella programmazione musicale di varie radio nazionali e regionali di tutta Italia da Nord a Sud. Il 2023 parte con l’uscita di “Capa Tosta”, featuring contenuto nell’album di Guè “Madreperla”. Nello stesso anno partecipa al concertone del 1° maggio e pubblica il suo primo EP “Va’ e Torna” contenete il singolo “Hitmania” nuovamente in collaborazione con Guè e Mixed by Erry.

Il 2024 è un anno di mix sonori tra il presente e il passato che vede in contrapposizione un mood underground, come quello di “Maletiempo” featuring Yung Snapp, passando da “Ragazza del Mare”, pezzo un po’ tradizionale e in corda al progetto Napoleone, arrivando fino al rework pop di “Voglia ‘e turnà” di Teresa De Sio e in collaborazione con la stessa.

Protagonisti della due giorni saranno Davide Napoleone e Simone Cremonini autore e compositore toscano ma trapiantato ad Atena Lucana. Il talk, che si terrà il 15 febbraio alle ore 17:30 presso la Biblioteca comunale, è aperto agli artisti emergenti del Vallo di Diano e ai giovani che vorrebbero lavorare con la musica, la scrittura, l’arte in generale. La traccia del dialogo è: “Perché gli artisti se ne vanno? Perché ritornano, quando ritornano? E quali potrebbero essere i passi da fare per rendere il posto in cui viviamo terreno fertile per coltivare sogni e aspirazioni artistiche?”

Infine, domenica 16 febbraio alle ore 19 si svolgerà il concerto di Davide Napoleone nella chiesa di Santissima Maria Maggiore.