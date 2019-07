Vive tra i rifiuti,nel degrado e con morsi di animali sul corpo.Anziana di Sapri salvata dai Carabinieri

Viveva in uno stato di degrado e di completato abbandono, immersa tra i rifiuti. Queste le condizioni di una 84enne di Sapri che questo pomeriggio, dopo alcune segnalazioni, è stata raggiunta nella propria abitazione, nei pressi di Piazza San Giovanni, dai Carabinieri della locale Stazione diretti dal Comandante Pietro Marino che hanno deciso di intervenire e porre fine a una situazione che andava avanti purtroppo da molto tempo.

La donna, ex insegnante sola e abbandonata a se stessa, all’arrivo dei militari non ha reagito nel migliore dei modi. L’84enne infatti non aveva alcuna intenzione di lasciare la propria abitazione. Solo dopo varie insistenze da parte degli uomini dell’Arma e l’arrivo dei sanitari del 118 l’anziana ha deciso di raggiungere il nosocomio saprese per ricevere le cure adeguate.

L’84enne, tra le varie cose, aveva anche molte ferite causate da morsi di animali.

Alla complessa operazione diretta dai Carabinieri hanno preso parte anche gli Agenti della Polizia Municipale diretti dal Capitano Antonio Pompeo Abbadessa e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

Trasportata la donna in ospedale, una ditta privata ha provveduto alla bonifica dell’alloggio che versava in condizioni igienico sanitarie davvero pessime.

– Maria Emilia Cobucci –