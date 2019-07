E’ stato buttato tra i cespugli come se fosse un sacco dell’immondizia. Questa mattina un vitello morto è stato notato da un passante sulla strada a Capaccio Paestum. La scoperta è avvenuta lungo i bordi di via Quistione II alla frazione Laura.

L’uomo ha segnalato l’avvistamento per far intervenire la Polizia locale e i veterinari dell’Asl per i dovuti accertamenti e per escludere eventuali problematiche di tipo igienico-sanitario.

Da stabilire ora chi sia il proprietario e da quale azienda provenga il vitello morto. Non è la prima volta che nel Cilento vengono rinvenuti animali morti lungo le strade o sui litorali. In passato è stata trovata anche la carcassa di una capra sulla spiaggia.

Spesso si tratta anche di animali vaganti vittime di incidenti stradali.

– Marianna Vallone –