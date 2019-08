Visita ministro Costa a Battipaglia.Fasano:”Scarso livello della cultura politica da parte dei 5 Stelle”

“La vicenda della visita semiclandestina a Battipaglia del ministro dell’Ambiente Sergio Costa dimostra ancora una volta lo scarso livello della cultura politica e istituzionale dei 5S”.

È quanto afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Salerno, l’on. Enzo Fasano dopo la visita, sabato scorso, del ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

“L’abc della politica sacrificata sull’altare degli interessi di parte, confondendo ruolo di partito con quello istituzionale – dichiara Fasano – In nessuna parte del mondo un ministro della Repubblica avrebbe visitato un territorio senza incontrare i rappresentanti delle istituzioni locali“.

La visita di Costa, nei giorni scorsi, ha provocato diverse polemiche dai primi cittadini di Eboli e Battipaglia.

“I 5S non sono nuovi ad atteggiamenti stravaganti, dimostrando spesso di avere una scarsa educazione politica e considerazione delle istituzioni – dichiara Fasano -inressi di bottega non aiuta certamente le comunità locali. Vista anche la grave emergenza ambientale del territorio di Battipaglia e della Piana del Sele vi è bisogno del coinvolgimento di tutti gli attori delle istituzioni, della politica e delle categorie sociali per cercare di risolvere il problema”.

– Claudia Monaco –

