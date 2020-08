Visita in Campania per Matteo Salvini. Il 26 agosto tappa a Salerno, Eboli e Sapri

Il segretario nazionale della Lega, Matteo Salvini, sarà in visita in Campania dal 25 al 27 agosto e, nel corso delle varie tappe, sarà ospite anche della provincia di Salerno.

In particolare, Salvini il 26 agosto alle 9.30 effettuerà un sopralluogo presso il Covid Hospital del “Ruggi d’Aragona” a Salerno, mentre nel pomeriggio, alle ore 16.00, incontrerà 50 imprenditori agroalimentari ad Eboli.

In serata il leader della Lega farà tappa anche a Sapri per un incontro in Largo dei Trecento in programma a partire dalle 21.00.

