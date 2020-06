Visita a sorpresa al Villa Torre Antica di Atena Lucana. A cena l’attore Rocco Papaleo

Una visita a sorpresa, un ospite simpatico e gradito e la serata si trasforma in un momento speciale. Come è accaduto ieri sera all’Hotel Villa Torre Antica di Atena Lucana. Nell’incantevole struttura situata in un antico torrione del centro storico è arrivato il famoso attore Rocco Papaleo.

Si è trattenuto per cenare nell’elegante e accogliente ristorante del Torre Antica, accolto dal titolare, l’imprenditore Carmine Santangelo. Papaleo ha potuto così gustare i prelibati piatti preparati con cura e sapienza dallo chef del ristorante, ricette che spesso coniugano la gastronomia e le tradizioni campane a quelle lucane. Nulla di più gradito ad un artista che è proprio originario della vicina Basilicata, di Lauria per la precisione.

Non potevano mancare le foto con il titolare dell’Hotel e con lo Chef Antonio D’Andrea. “Non è soltanto un bravissimo attore – ha commentato Carmine Santangelo – ma ha anche un’umiltà eccezionale. E’ davvero una brava persona“.

Subito dopo la cena Papaleo è andato via, portando con sè uno scorcio di Atena Lucana e del Vallo di Diano resi ancora più piacevoli da una calda serata di inizio estate.

Non è la prima volta che un personaggio del mondo dello spettacolo o del cinema varca la soglia dell’Hotel Villa Torre Antica, rinomato per l’eleganza, per la raffinatezza ma soprattutto per la calorosa accoglienza da sempre riservata ai suoi ospiti.

– Chiara Di Miele –