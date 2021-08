Virale il video di promozione di Vietri di Potenza realizzato dai volontari di “Vietri & La Movida”

Dallo spettacolare e unico tramonto al Convento dei Frati Cappuccini, passando dal Vallone del Tuorno, centro storico, murales della legalità e Monte Rotonda. E’ stato pubblicato nelle ultime ore il lavoro realizzato dai volontari dell’Associazione Vietri & La Movida. Un video promozionale di un’ora che raccoglie tutti i luoghi d’interesse del territorio, culturali, ambientali e naturalistici. Si presenta così “La Porta della Lucania“, il primo paese della Basilicata per chi arriva dalla Campania, l’ultimo per chi lascia la terra lucana. Un lavoro eccezionale che nelle prime ore di pubblicazione ha fatto già registrare centinaia di visualizzazioni e numerose condivisioni sui vari social.

Un video preceduto da un lavoro importante dei volontari che hanno raggiunto la vetta del Monte Rotonda, a circa 1250 metri di altezza, portando a spalla tutto il materiale occorrente per realizzare riprese e video. Una vera e propria montagna scalata con in spalla casse, impianto audio, gruppo elettrogeno e tutto l’occorrente. Dall’alto le riprese con il drone di Vietri di Potenza sullo sfondo e un panorama mozzafiato, con tanti paesi del Potentino e Salernitano ben visibili e il mare del Golfo di Salerno.

“Faccio le mie congratulazioni all’associazione Vietri e la Movida per l’originale video realizzato – ha dichiarato il sindaco Christian Giordano – in maniera molto innovativa sono riusciti a cogliere e contestualmente a promuovere turisticamente delle peculiarità rilevanti del nostro territorio. Sono felice anche perché l’idea è coerente con il progetto turistico ‘La Porta della Lucania’ su cui stiamo puntando e lavorando molto. Sono sicuro che siamo sulla strada giusta: si percepisce che l’amore e l’attaccamento per la comunità stanno diventando il comune denominatore per ogni iniziativa di cultura, di promozione e di sviluppo”.

Nel video ci sono tutti i luoghi di Vietri di Potenza accompagnati dalla musica con dj DDC (Domenico Di Carlo) alla consolle sulla vetta del monte e Angelo Caputo al sax. Immagini mozzafiato che sono state pubblicate su YouTube, sui canali istituzionali del Comune e sulla pagina Facebook dell’associazione.

“Con questo video – ha dichiarato Vito Grande, presidente dell’associazione Vietri & La Movida – abbiamo provato a trasmettere tutto l’amore e la passione che abbiamo per il nostro paese, Vietri di Potenza. Tramite video, immagini e musica. Speriamo che arrivi a tutti i vietresi che vivono anche fuori, in modo da avere sempre un limpido ricordo di Vietri. Un video che vuole mettere in risalto le bellezze, tante, e tutto il patrimonio artistico, culturale e ambientale. Un grazie va a tutti i volontari per il grande lavoro svolto e al Comune per aver patrocinato l’iniziativa”.