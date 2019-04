Dopo la fattura elettronica, un’ulteriore novità sarà costituita dall’introduzione, a partire dal prossimo 1° luglio, anche dallo scontrino elettronico.

Per chi ha dichiarato volume di affari superiore ai 400mila euro nel 2018, e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri, sarà necessario utilizzare i nuovi registratori di cassa telematici, collegati direttamente con L’Agenzia delle Entrate tramite una connessione ad internet per inviare gli incassi giornalieri.

Scompariranno quindi i tradizionali scontrini e soprattutto le ricevute fiscali, che saranno sostituite dal nuovo documento commerciale emesso dal registratore di cassa telematico.

Il cambiamento interesserà tutte le attività commerciali, nonchè tutte quelle attività che precedentemente utilizzavano le ricevute fiscali, come artigiani, parrucchieri, estetisti, giardinieri.

“Noi siamo pronti, abbiamo esperienza ultratrentennale non solo nel campo dei registratori di cassa, ma anche nella realizzazione di reti internet per il loro collegamento all’Agenzia delle Entrate“, dichiara Vincenzo Petrizzo, titolare della Vip Computer di Padula, azienda leader nel Vallo di Diano, Golfo di Policastro e Potentino.

“Chi acquisterà un nuovo registratore di cassa telematico – precisa Petrizzo – potrà usufruire di un bonus fiscale fino a 250 euro. Chi invece preferirà aggiornare il suo registratore di cassa predisposto, riceverà un bonus fiscale pari a 50 euro“.

“Conviene però affrettarsi – secondo Petrizzo – e procedere all’acquisto dei nuovi apparecchi quanto prima, per essere sicuri di poter beneficiare del bonus che è fino ad esaurimento fondi“.

– Maria De Paola –

