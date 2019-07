Violenza sulle donne. Domani ospite a Sanza Filomena Lamberti e la sua storia di dolore

Sarà Filomena Lamberti e la sua storia di dolore e di coraggio, l’assoluta protagonista del prossimo appuntamento di Librando a Sanza.

Domani,sabato 13 luglio, dalle ore 20.30, nella Piazzetta San Giovanni si terrà la suggestiva lettura dei brani contenuti in “Un’altra vita. Non è un romanzo. E’ il coraggio di testimoniare” di Filomena Lamberti.

Il 28 maggio del 2012 Vittorio Giordano aggredì sua moglie nel cuore della notte versandole sul volto una bottiglia di acido solforico e sfigurandola per sempre. Arrivata in ospedale, Filomena Lamberti lottò per la vita per settimane e subì oltre 25 interventi di ricostruzione facciale.

E quel che è più scioccante di questa tragica storia è che il carnefice di Filomena ha scontato soltanto 16 mesi di carcere. Mentre la moglie si trovava ancora in ospedale, Giordano è tornato libero e, in un’intervista alla trasmissione “Le Iene”, ha persino dichiarato di “vivere tranquillamente e di non essersi pentito del gesto perché la moglie lo aveva portato all’esasperazione coi suoi comportamenti da prostituta”.

Saranno questi i temi al centro di Librando con la presenza e gli interventi di Marianna Citera, Assessore alle Politiche sociali, Vittorio Esposito, Sindaco di Sanza, Concetta Grimaldi, presidente della Consulta delle Donne, Katia Pafundi, presidente Centro antiviolenza Aretusa, Vilma De Sario Tabano, presidente Spaziodonna – Salerno.

Modererà l’incontro il giornalista Lorenzo Peluso.

– Claudia Monaco –