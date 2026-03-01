Violenza in A2 a Padula. Assaltato un pullman di una squadra di calcio, indagini in corso
Attimi di paura questa mattina sull’A2 del Mediterraneo, nei pressi dello Svincolo autostradale di Padula Buonabitacolo.
Un pullman con a bordo una squadra di calcio, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato preso di mira da un gruppo di persone con un minivan. Molto probabilmente si trattava di tifosi di un’altra squadra.
In breve il pullman sarebbe stato accerchiato a pochi metri dall’uscita autostradale e colpito a bastonate da persone a volto coperto.
Immediato l’intervento della Polizia Stradale di Sala Consilina, agli ordini dell’Ispettore Nicola Molinari, che hanno avviato le indagini del caso per identificare i violenti, che nel frattempo si sono dileguati.
Entrambi i gruppi, stando alle prime indiscrezioni, erano diretti in Calabria.
Fortunatamente non si registrano feriti, mentre danni ingenti sono stati registrati per il mezzo.