Violenza dopo la partita di Eccellenza tra SSD Agerola ed Ebolitana Calcio 1925 che si è disputata ieri allo Stadio Comunale di Agerola.

Entrambe le società sportive hanno condannato con assoluta fermezza gli episodi che si sono perpetrati ai danni dei tifosi ebolitani, oggetto di agguati in piena regola sia in territorio agerolese sia al di fuori nelle ore successive al match.

“Violenze compiute da pseudo tifosi (anche se sarebbe il caso di chiamarli delinquenti) di squadre terze per scopi che nulla hanno a che vedere con il calcio e con lo sport in generale – scrivono le due società -. I tifosi dell’Agerola e dell’Ebolitana non hanno alcuna responsabilità e non hanno partecipato in nessun caso a questi atti che vanno censurati e contrastati duramente. Tali episodi sono accaduti lontano dal campo di gioco e al termine dell’incontro di calcio“.

Su questi eventi sono attualmente in corso le indagini delle Forze dell’Ordine che dovranno individuare i colpevoli e comminare le eventuali sanzioni.

Le due squadre rimarcano l’assoluta estraneità ai fatti e sottolineano il cordiale rapporto di amicizia nato tra loro proprio grazie al calcio.