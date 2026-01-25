Violenza ieri sera a Salerno in via Ostaglio dove un extracomunitario di origini nordafricane è stato raggiunto da alcuni fendenti inferti con un machete.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe dapprima commesso un furto di generi alimentari e successivamente sarebbe stato sorpreso mentre tentava di rubare in un’abitazione, ma non appena notato il proprietario lo avrebbe inseguito con l’arma per poi colpirlo.

La Centrale Operativa del 118, scattato l’allarme, ha inviato sul posto l’automedica di Salerno e un’ambulanza con i sanitari del VOPI che hanno prestato le prime cure al ferito.

Lo straniero è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” ma non sarebbe in pericolo di vita. In seguito è stato denunciato sia per il furto che per il tentativo andato male.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della locale Compagnia.