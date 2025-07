Ancora violenza a Battipaglia.

Due uomini in Via Carducci, dinanzi ad un locale, sembrerebbe per vecchi rancori, sono passati alle coltellate dopo un litigio.

I due, italiani, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini.

Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.