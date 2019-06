Violento scontro tra due auto a Capaccio Paestum. Ferita una bambina di 5 anni

Paura per una bambina di 5 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale verificatosi oggi in località Laura a Capaccio Paestum.

Per cause in corso di accertamento una Skoda e una Bmw si sono scontrate in via Gregorio. La Skoda, dopo l’impatto, è finita in un terreno vicino all’arteria. Tre le persone rimaste ferite dopo lo scontro, tra cui la piccola che è stata trasportata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania in eliambulanza.

La bambina ha riportato alcune ferite alla testa e i medici, a scopo precauzionale, ne hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale Santobono di Napoli per tenerla sotto osservazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –