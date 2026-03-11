Violento scontro tra auto e scooter a Salerno. Due persone ferite
Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Salerno al porticciolo di Pastena.
Per cause da accertare l’impatto si è verificato tra un’automobile e uno scooter.
Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dai sanitari del 118 per le cure necessarie.
Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, mentre le squadre di Pissta si sono occupate di ripristinare la viabilità nel tratto di strada scenario dello scontro.