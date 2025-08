Paura nella tarda mattinata di oggi a Prato Perillo di Teggiano, lungo la Strada Provinciale, dove si è verificato un incidente.

Per motivi da accertare una moto con in sella un uomo del posto di 49 anni e una Fiat Punto si sono improvvisamente scontrate.

Nel violento impatto il centauro è stato scaraventato al suolo ed è rimasto gravemente ferito: per lui si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno condotto in ospedale a Polla per le cure del caso. Illeso, invece, il conducente dell’auto.

Spetterà agli agenti della Polizia Municipale far chiarezza sull’esatta dinamica di quanto avvenuto.