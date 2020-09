Violento scontro tra auto e bici a Vibonati. Ferito un uomo del posto

Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 210, all’incrocio con la Tortorella Mare, la strada che collega Vibonati a Tortorella.

Per cause in corso di accertamento una Citroen con a bordo un 45enne di Tortorella e una bicicletta con in sella un 65enne di Vibonati si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato l’uomo sulla bici per il quale è stato necessario il trasferimento presso l‘ospedale “Immacolata” di Sapri a causa di alcune fratture riportate al volto. Illeso invece il conducente dell’automobile.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sapri per i necessari rilievi del caso.

– Maria Emilia Cobucci –