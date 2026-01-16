Violento scontro tra auto a Capaccio Paestum, due persone ferite
Violento incidente stradale ieri sera a Capaccio Paestum in località Spinazzo dove, per cause da accertare, una Bmw X6 e una Fiat 500 L si sono scontrate.
I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso.
Rilievi e ricostruzione della dinamica affidati ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli.
Le auto sono state rimosse dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.