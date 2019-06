Violento schianto in moto a Campagna. 19enne del posto ricoverato in gravi condizioni

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Campagna in località Ponte Sele. Un 19enne del posto, per cause in corso di accertamento, si è schiantato con la sua motocicletta dopo averne perso il controllo.

Il giovane al momento del violento impatto al suolo si trovava in compagnia di amici.

Soccorso, è stato trasportato inizialmente all’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli. I medici, dopo averne accertato le gravi condizioni, hanno disposto il trasferimento presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno dove il 19enne è stato ricoverato e sarà sottoposto ad un intervento nel reparto di Neurochirurgia. La prognosi resta riservata.

Sul luogo del drammatico accaduto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Campagna coordinati dalla Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Luca Geminale.

– Chiara Di Miele –