Violento schianto in auto sulla S.S.166 a Roccadaspide. Tre giovani feriti, uno è grave

Grave incidente stradale ieri sera lungo la Strada Statale 166 degli Alburni a Roccadaspide dove una Volskwagen Polo con a bordo tre ragazzi del posto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è schiantata violentemente contro il guardrail.

Feriti due 18enni e un 19enne che sono rimasti vittime dell’impatto nello stesso punto in cui, giusto un anno fa, persero la vita i due 18enni Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto.

A rimanere ferito più gravemente è stato uno dei due 18enni, trasportato in codice rosso all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Il giovane ha riportato una grave lesione alla testa ed è stato ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata.

Gli altri due ragazzi, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati ricoverati all’ospedale di Eboli.

Sul posto, per effettuare i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli. Presenti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –