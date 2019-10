Violento schianto in A2 tra Pontecagnano e Montecorvino. Auto contro il guardrail, una persona ferita

Paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 14+100 in direzione Sud tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino.

Una Volkswagen Passat Station Wagon, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo andando a sbattere violentemente contro il guardrail.

L’auto è rimasta incastrata ed il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli e il personale dell’Anas per ripristinare la normale viabilità dell’A2 ed il guardrail danneggiato dal violento impatto dell’auto.

– Chiara Di Miele –