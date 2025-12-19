Il 16 dicembre la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di due diciassettenni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne.

I due, per i quali vige la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, secondo il quadro degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della minore dovute all’assunzione di alcolici e stupefacenti, la portarono in un parcheggio nei pressi della spiaggia dove si stava svolgendo un falò in una nota località balneare cilentana, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, si sono basate sul riscontro delle dichiarazioni della vittima, corroborate dall’analisi delle celle del traffico telefonico e dalle testimonianze di altre persone informate sui fatti oltre che dalle immagini di videosorveglianza che hanno immortalato le fasi precedenti e successive al reato.

La Procura, a questo proposito, richiama l’attenzione sulla diffusione dei comportamenti di abuso di alcool e stupefacenti da parte dei minori che comportano gravi danni alla loro salute.