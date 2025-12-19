Violentarono una 16enne durante il falò di Ferragosto su una spiaggia cilentana. Due minorenni nei guai
Il 16 dicembre la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di due diciassettenni indagati per violenza sessuale di gruppo ai danni di una sedicenne.
I due, per i quali vige la presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, nella notte tra il 15 e il 16 agosto scorso, in occasione dei festeggiamenti del Ferragosto, secondo il quadro degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari e da sottoporre al vaglio dibattimentale, abusando delle condizioni di inferiorità psicofisica della minore dovute all’assunzione di alcolici e stupefacenti, la portarono in un parcheggio nei pressi della spiaggia dove si stava svolgendo un falò in una nota località balneare cilentana, costringendola a subire atti sessuali e umiliandola con diversi insulti.
Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Squadra Mobile, si sono basate sul riscontro delle dichiarazioni della vittima, corroborate dall’analisi delle celle del traffico telefonico e dalle testimonianze di altre persone informate sui fatti oltre che dalle immagini di videosorveglianza che hanno immortalato le fasi precedenti e successive al reato.
La Procura, a questo proposito, richiama l’attenzione sulla diffusione dei comportamenti di abuso di alcool e stupefacenti da parte dei minori che comportano gravi danni alla loro salute.