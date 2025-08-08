Due extracomunitari sono stati fermati ieri a Salerno dalla Polizia di Stato a seguito di una violenta rissa che si è verificata nella notte tra mercoledì e giovedì in località Largo Campo.

Durante la zuffa, nata probabilmente a causa di futili motivi, ad avere la peggio è stato un altro straniero che sarebbe stato colpito con delle bottiglie e ferito probabilmente con i cocci di vetro o con altri oggetti taglienti. Oltre alle lesioni causate dai fendenti avrebbe riportato anche fratture al volto. Il malcapitato è stato infatti condotto d’urgenza al “Ruggi”.

Il ferito è stato poi ascoltato dagli agenti i quali hanno avviato le indagini per risalire agli altri coinvolti che sarebbero stati individuati e fermati. Da chiarire, invece, le cause che hanno portato a tale violenza inaudita, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Si fa sempre più forte, intanto, l’appello dei cittadini che chiedono maggiori controlli e sicurezza in città.