Violenta rissa tra detenuti nel Carcere di Fuorni a Salerno. E’ accaduto mercoledì sera, dopo che nel pomeriggio, sempre nella stessa struttura penitenziaria, un giovane straniero aveva ingerito del liquido tossico finendo in ospedale.

Un gruppo di detenuti italiani e uno di marocchini, forse per un regolamento di conti, ha iniziato a litigare con violenza.

Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono prontamente intervenuti per calmarli e dividerli e uno di loro, un Assistente Capo Coordinatore, è rimasto ferito dopo aver ricevuto calci e pugni. Il poliziotto è stato accompagnato in ospedale per le cure del caso.

In seguito la Direzione ha disposto il trasferimento di tre detenuti stranieri.

Sull’episodio interviene il sindacato Sinappe, tramite il segretario regionale Orlando Scocca. “Grazie al coraggio e allo sprezzo del pericolo il personale è riuscito a sedare una rissa. In particolare un Assistente Capo Coordinatore, nonostante gli oltre trent’anni di esperienza professionale, ha fatto da scudo con la sua persona avendo la peggio. Fortunatamente l’arrivo di altri poliziotti ha permesso di ristabilire l’ordine” afferma.