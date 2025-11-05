Violenta rissa in Piazza Amendola ad Eboli. Identificato e denunciato un quarto responsabile
È stato identificato e denunciato un quarto coinvolto nella violenta rissa avvenuta ad Eboli domenica sera. L’uomo, pregiudicato del posto, insieme ad altre persone avrebbe innescato la rissa in Piazza Amendola.
Dopo un alterco i quattro sono finiti alle mani rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118.
Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia giunti sul posto hanno permesso di identificare i responsabili e denunciarli all’Autorità giudiziaria.
