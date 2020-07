Violenta aggressione in un bar ad Eboli. Vittima un dj ingegnere

Fa irruzione in un bar e aggredisce un dj. L’episodio è avvenuto ad Eboli, a farne le spese un ingegnere con la passione per la radio e la musica live.

Come si legge su “La Città di Salerno”, un pregiudicato è entrato in un bar di via Nobile e ha malmenato il dj, colpito più volte finché non sono intervenuti i presenti.

Gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, al lavoro da subito sulla vicenda, avrebbero già identificato l’aggressore; un 35enne ebolitano con diverse denunce per lesioni, protagonista di un elevato numero di aggressioni in città, anche ai danni della Municipale e dei commercianti. Per ora però non vi è alcuna denuncia da parte dell’ingegnere dj, quindi ai caschi bianchi non resta che attendere gli sviluppi del caso.

– Paola Federico –