Nei giorni scorsi il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza ha intensificato l’azione di controllo economico del territorio rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo trasversale, numerose violazioni alla normativa fiscale e lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

A Potenza, Lauria e Lavello la Guardia di Finanza di Potenza, Rionero e Lauria ha rilevato diverse infrazioni all’obbligo di installazione del misuratore fiscale e di memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici. Interessati dalle violazioni alcune rivendite di frutta e verdura anche in forma ambulante.

Inoltre, specifici controlli condotti dalla Tenenza di Maratea finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro hanno portato all’individuazione di due lavoratori in nero impiegati illecitamente presso cantieri edili.

Altrettanto incisiva l’azione di controllo in materia di trasparenza dei prezzi al consumo condotti dai Finanzieri potentini nei confronti di alcuni distributori stradali e negozi di abbigliamento.

A Potenza, Avigliano, Barile, Lavello e Rivello il Gruppo di Potenza, la Compagnia di Rionero e la Tenenza di Maratea hanno riscontrato e contestato a carico di tre distributori stradali la violazione dell’obbligo di comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dei prezzi di vendita al dettaglio del carburante. Gli impianti interessati dai controlli sono emersi da specifiche analisi di rischio elaborate dal Nucleo Speciale Antitrust del Corpo.

Infine, a Barile e Rivello i Finanzieri della Compagnia di Rionero e della Tenenza di Maratea hanno constatato in alcuni negozi di abbigliamento, nel periodo degli sconti di fine stagione, la violazione dell’obbligo di esposizione dei prezzi degli articoli in vendita.

L’evasione fiscale, il lavoro irregolare e le violazioni in materia di trasparenza dei prezzi al consumo arrecano gravi danni al sistema economico, alterando la leale concorrenza e penalizzando i consumatori e gli operatori onesti.