Violazioni delle norme igieniche e mancato rispetto delle norme anti Covid. Chiuso Mercato comunale a Sapri

Un’intera area di circa mille metri quadrati, destinata al Mercato coperto di Sapri, è stata sottoposta a sequestro nel corso della mattina dai Carabinieri della locale Stazione agli ordini del Maresciallo Pietro Marino.

All’interno della struttura, ubicata in Via Cassandra, erano presenti tre attività ortofrutticole per le quali è stata disposta l’immediata chiusura.

Le violazioni constatate dai militari sono relative al mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e alla carenza delle previste disposizioni di legge in materia strutturale.

I Carabinieri inoltre hanno riscontrato anche il mancato rispetto delle disposizioni delle norme anti Covid previste dal Governo.

I titolari delle tre differenti attività commerciali, tutti residenti a Sapri, sono stati inoltre sanzionati con una multa di 400 euro.

– Maria Emilia Cobucci –