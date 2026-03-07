Prosegue l’attività di controllo del territorio e sicurezza stradale disposta dal Comando di Polizia Municipale di Eboli. Oggi gli agenti hanno intensificato i pattugliamenti lungo la SP30, focalizzandosi sulla prevenzione delle condotte di guida a rischio.

​Durante un controllo in dinamica, la pattuglia ha intercettato un triciclo Piaggio condotto da un giovane. Dopo aver intimato l’alt, gli operatori hanno scortato il veicolo fino alla rotatoria di Santa Cecilia per effettuare gli accertamenti in sicurezza. Dalle verifiche è emerso che il conducente fosse minorenne. Il ragazzo ha esibito un permesso provvisorio di guida rilasciato dal Regno Unito, titolo che non possiede validità legale per la conduzione di veicoli sul territorio italiano o in altri Stati esteri. Sul posto è stato fatto intervenire il genitore, nei cui confronti sono scattate pesanti sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada.

​Nel corso della medesima operazione, i caschi bianchi hanno provveduto al ritiro di una patente di guida nei confronti di un cittadino, sorpreso alla guida nonostante il documento fosse scaduto.

​”Questi controlli mirano a garantire la sicurezza di tutti i cittadini su arterie ad alto traffico come la SP30 – fanno sapere dal Comando di Polizia Municipale – La vigilanza sui titoli di guida, specialmente se esteri, e sullo stato dei veicoli resta una priorità per prevenire incidenti e irregolarità”.