Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza hanno intensificato l’azione di controllo economico del territorio rilevando e contestando, attraverso un approccio operativo trasversale, numerose violazioni alla normativa fiscale, lavoristica e in materia di trasparenza dei prezzi al consumo.

Nel dettaglio, nella città capoluogo, a Rionero in Vulture, Avigliano, Lauria, Lagonegro, Chiaromonte, Oppido Lucano, Atella, Tramutola, Trecchina, Filiano e Marsicovetere, i finanzieri hanno accertato diverse infrazioni all’obbligo di installazione del registratore di cassa telematico e di memorizzazione/invio dei “corrispettivi telematici”. Interessati dalle violazioni: parrucchieri, panifici, bar e ristoranti.

Inoltre, specifici controlli condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo di Potenza nonché dalla Tenenza di Maratea, finalizzati a verificare la regolare instaurazione dei rapporti di lavoro, hanno portato all’individuazione di 8 lavoratori in nero impiegati illecitamente presso ristoranti, empori e rivendite di pneumatici.

Altrettanto incisiva è stata l’azione di controllo sulla trasparenza dei prezzi al consumo nei confronti di alcuni negozi di abbigliamento nelle altre zone della Basilicata.