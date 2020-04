Sorpresi dalla Guardia di Finanza a passeggiare sulla spiaggia di Battipaglia nonostante i divieti di spostamenti previsti dalla stringente normativa anti contagio.

Protagonisti dell’accaduto una donna del posto e i suoi due figli.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, la donna ha raggiunto la spiaggia in auto e ha iniziato a passeggiare con i figli in riva al mare. In quel momento, però, sono giunti i Finanzieri che l’hanno identificata e multata.

Le Fiamme Gialle hanno anche provveduto ad avvisare l’ASL di Salerno per mettere in quarantena la donna e i figli così come previsto dall’attuale normativa in materia di Covid-19.

– Chiara Di Miele –