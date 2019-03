Vìola l’obbligo di dimora per partecipare a una festa. Arrestato 25enne del Vallo di Diano

I Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, agli ordini del Capitano Davide Acquaviva, hanno arrestato un 25enne del Vallo di Diano, già noto alle Forze dell’Ordine, per violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Durante la notte, i militari della Stazione di Polla, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno sorpreso il giovane mentre stava partecipando a dei festeggiamenti presso un ristorante locale, non rispettando la misura di prevenzione cui era assoggettato perché trovato fuori dal comune di residenza e fuori dalla propria abitazione in orario non consentito.

E’ stato pertanto sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lagonegro.

– Paola Federico –