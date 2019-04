Un week end intenso per la società Kodokan Ginnastica di Atena Lucana. Vincenza Marmo, di 8 anni, è partita da Napoli, con il gruppo Gold di Ritmica della Campania, per Pesaro, dove si sta svolgendo la World Cup di Ritmica 2019.

Si tratta della prima tappa del circuito di Coppa del Mondo ed è tanta l’attesa che si è creata intorno all’appuntamento pesarese. Le ginnaste che scenderanno in pedana saranno 74 per le gare individuali e 105 per le gare a squadre a cui partecipano le rappresentative di 18 Paesi.

Nella giornata di domani, Vincenza sarà impegnata nella prestigiosa cerimonia di chiusura dell’importantissima manifestazione. Il 2019 è un anno molto importante per la Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi) perché si celebrano i 150 anni dalla nascita. E per una ricorrenza speciale è stata pensata una programmazione televisiva altrettanto speciale. Le finali individuali e a squadre di domani e la cerimonia di chiusura, infatti, verranno trasmesse in diretta su La7 dalle 14.10.

Altri appuntamenti importanti per la Kodokan Ginnastica sono le Gare regionali FGI a Casagiove per le più piccole, 5-7 anni: due squadre parteciperanno a Gym giocando e Trofeo Giovani. A Salerno, invece, regionale Csain di Ritmica.

Domani, domenica 7 aprile, inoltre, a Napoli ben 100 ginnaste si alterneranno fra Promogym, Sincrogym e Gyminsieme.

“Come sempre un forte in bocca al lupo a tutte le nostre piccole ginnaste – ha commentato l’istruttrice Rosaria Bruno – sperando di portare ottimi risultati a casa e festeggiare”.

– Paola Federico –