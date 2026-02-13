L’architetto Michele Genova è il Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno.

La promozione a Primo Dirigente dal 2 febbraio rappresenta un importante riconoscimento per una carriera costruita nel segno della competenza, dell’impegno e del servizio al territorio.

Classe 1964 e laureato in Architettura presso l’Università “Sapienza” di Roma, ha iniziato la sua carriera nel 1994 presso le Scuole di Formazione e ha diretto la Scuola Vigili Permanenti. Ha prestato servizio al Comando Vigili del Fuoco di Roma dove ha ricoperto numerosi incarichi tra cui Responsabile della Sala Operativa e Responsabile del coordinamento del Soccorso Tecnico Urgente partecipando a grandi emergenze e operazioni di soccorso.

Durante la sua carriera a Roma ha avuto un ruolo centrale nella gestione delle attività operative di numerose emergenze in ambito regionale e nazionale, tra cui il sisma dell’Aquila del 2009, quello dell’Emilia Romagna del 2012, il terremoto dell’Italia centrale del 2016.

Nell’ultimo triennio ha fornito il suo contributo di professionalità ed esperienza presso la Direzione Regionale del Lazio, dove ha coordinato e diretto il soccorso tecnico regionale, gli uffici di prevenzione e ha gestito il Comitato tecnico regionale in supporto al Direttore regionale

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno Domenico De Pinto, insieme a tutto il personale del Comando, ha espresso vivo orgoglio e soddisfazione per la nomina, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico, frutto di un percorso professionale caratterizzato da competenza, dedizione e professionalità.